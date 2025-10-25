Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Aktuelle Vermisstenfahndung nach 12 und 13-Jährigen Jungen

Oberhausen (ots)

Die Polizei Oberhausen bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach zwei Kindern. Beide Jungen (12 und 13 Jahre alt) wurde zuletzt am 24.10.2025 um 22.20 Uhr im Friedensdorf Oberhausen gesehen. Am Morgen des 25.10. 2025 sollten sie an einem Ausflug teilnehmen. Als beide nicht erschienen hat man ihr Fehlen festgestellt.

Zur Fahndung mit Foto der Vermissten:

https://polizei.nrw/fahndung/184298 https://polizei.nrw/fahndung/184297

Haben Sie Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort? Melden Sie sich bitte telefonisch unter 0208 / 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell