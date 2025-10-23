Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Bewaffneter Angriff auf Werkstatt - sechs Personen leicht verletzt

Oberhausen (ots)

Am späten Mittwochabend (22.10.), gegen 23:40 Uhr, erhielt die Polizei Oberhausen mehrere Notrufe zu einer Auseinandersetzung an der Ruhrorter Straße. Nach ersten Mitteilungen seien mehrere Personen mit Baseballschlägern in eine Werkstatt eingedrungen. Mehrere Streifenwagen rückten umgehend zum Einsatzort aus. Noch während der Anfahrt meldete die Leitstelle, dass die Angreifer die Örtlichkeit bereits verlassen hätten und mehrere Personen verletzt worden seien.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine Gruppe von etwa 10 bis 15 Personen, bei denen es sich nach ersten Erkenntnissen um die Geschädigten handelte. Sechs von ihnen (Staatsangehörigkeiten: deutsch/türkisch) wiesen leichte Verletzungen auf, offenbar verursacht durch Reizgas. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Nach bisherigen Ermittlungen hatten sich die anwesenden Personen in der Werkstatthalle getroffen, um gemeinsam Tee zu trinken, als plötzlich eine vermummte Gruppe Männer auftauchte. Einige der Angreifer sollen mit Baseballschlägern bewaffnet gewesen sein. Als sie versuchten, gewaltsam in die Halle einzudringen, hielten die Anwesenden die Tür von innen verschlossen. Daraufhin sprühten die Täter Reizgas durch den Türspalt und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen berichteten, dass die Täter während des Angriffs in türkischer Sprache miteinander gesprochen haben sollen. Ein weiterer Zeuge gab an, dass kurz nach dem Angriff ein schwarzer Daimler vom Hinterhof in Richtung Ruhrorter Straße davongefahren sei.

Die Polizei Oberhausen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zum Hintergrund der Tat führt das zuständige Kriminalkommissariat 12.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0208 826-0 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

