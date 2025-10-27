Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: "Hier ist die Polizei! Rauskommen - sonst Diensthund!"

Mit dieser klaren Ansage forderte ein Diensthundeführer der Polizei Oberhausen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (26.10.) einen Tatverdächtigen auf, sein Versteck zu verlassen - vergeblich, wie sich kurz darauf zeigte.

Gegen 02:00 Uhr wurde der Polizei Oberhausen ein ausgelöster Einbruchsalarm in einem Geschäft in Oberhausen-Schmachtendorf gemeldet. Sofort eilten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort. Vor Ort umstellten die Einsatzkräfte das Gebäude. Währenddessen kletterte ein 35-jähriger Tatverdächtiger aus einem Fenster und versuchte zu fliehen - ohne Erfolg. Er wurde von Polizeibeamten festgenommen. Da laut der Sicherheitsfirma noch eine weitere Person im Gebäude sein sollte, kam der Diensthundeführer mit seiner Hündin "Cassy" zum Einsatz. Trotz mehrfacher Aufforderung - "Hier ist die Polizei! Rauskommen - sonst Diensthund!" - blieb die zweite Person verborgen. Kurz darauf hörten die Einsatzkräfte Schreie: Cassy hatte den 28-jährigen Tatverdächtigen gestellt und in den Arm gebissen. Der Mann wurde anschließend von einem Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Oberhausen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Staatsanwaltschaft Duisburg stellte Anträge auf Untersuchungshaft gegen beide Tatverdächtigen, allerdings erließ das Amtsgericht Oberhausen keine Haftbefehle, sodass die Tatverdächtigen entlassen wurden. Am Tatort stellten die Polizeibeamten umfangreiches Tatwerkzeug sicher.

