Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall mit einem 7jährigen, schwerverletzten Kind

Sachsenhagen (ots)

cho / Am 30.10.2025, gegen 15:15 Uhr, kommt es in der Straße Meierei in Sachsenhagen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 52 jähriger aus Wölpinghausen befährt mit seinem PKW Dacia die Straße in Richtung Bergkirchen, als plötzlich von rechts ein 7-jähriger Junge mit seinem Tretroller versucht, die Straße zu überqueren. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 7-jährige wird hierbei schwer verletzt und mit einem hinzugezogenen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Polizei Stadthagen sucht hierzu Unfallzeugen. Melden sie sich bitte bei der Polizei, sollten Sie Zeuge/in des Verkehrsunfalls gewesen sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell