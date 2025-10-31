PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zeugen gesucht

Rodenberg (ots)

(kur) In der Nacht von Mittwoch, den 29.10.25, auf Donnerstag, den 30.10.25, wird in der Grover Straße in Rodenberg ein Lieferwagen (Firmenwagen) aufgebrochen. Die Täter haben eine Fensterscheibe des Lieferwagens eingeschlagen und Werkzeug aus dem Fahrzeug entwendet. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu verdächtigen Umständen in der Grover Straße geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 74920 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

