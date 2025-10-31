Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen gesucht

Rodenberg (ots)

(kur) In der Nacht von Mittwoch, den 29.10.25, auf Donnerstag, den 30.10.25, wird in der Grover Straße in Rodenberg ein Lieferwagen (Firmenwagen) aufgebrochen. Die Täter haben eine Fensterscheibe des Lieferwagens eingeschlagen und Werkzeug aus dem Fahrzeug entwendet. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu verdächtigen Umständen in der Grover Straße geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 74920 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell