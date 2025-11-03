Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Leichtverletzte nach Kreuzungsunfall

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 02.11.2025, gegen 15:00 Uhr, kam es in Stadthagen im Kreuzungsbereich Enzer Straße / Breslauer Straße / Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein 30-jähriger Mann aus Stadthagen bog mit seinem BMW von der Jahnstraße nach links in die Enzer Straße ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer 54-jährigen Opel-Fahrerin aus Stadthagen, die von der Breslauer Straße kommend die Kreuzung geradeaus überqueren wollte.

Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell