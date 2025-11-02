Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs zwischen Ottensen und Rehren

Rehren A/R (ots)

(eic) Am Vormittag des 02.11.2025 gegen 11:20 Uhr ist es auf der L 449 zwischen den Ortschaften Ottensen und Rehren (A/R) an der dortigen Auebrücke zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen.

Eine 72-jährige Frau aus der Samtgemeinde Nenndorf befuhr mit ihrem Pedelec die genannte Strecke und wurde dabei im Kurven- und Kuppenbereich an der Brücke von einem Pkw in sehr geringem Abstand überholt.

Gleichzeitig sei beiden ein weißer Pkw entgegen gekommen. Dieser habe eine Vollbremsung durchführen müssen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Die Polizei Bad Nenndorf sucht nun nach der Fahrzeugführerin/dem Fahrzeugführer des weißen Pkw, um weitere Erkenntnisse zum Vorfall zu erlangen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell