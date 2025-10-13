Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigung, Garagenbrand und Unfälle auf der Autobahn

Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim-Dittigheim: Außenspiegel abgetreten - Zeugen gesucht

In Tauberbischofsheim-Dittigheim wurde am Freitagabend ein parkender Pkw beschädigt. Gegen 19:30 Uhr trat ein unbekannter Mann in der Unteren Torstraße den linken Außenspiegel eines Fahrzeugs ab. Er konnte hierbei von Zeugen beobachtet werden, die den Mann zwar kurzzeitig verfolgten, ihn dann aber aus den Augen verloren. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Der Täter soll zwischen 180 und 185 Zentimeter groß, muskulös und mit einem braunen Jogginganzug sowie einer schwarzen Basecap bekleidet gewesen sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Külsheim: Garage brennt nach technischem Defekt

Am Freitagnachmittag kam es in Külsheim zu einem Garagenbrand. Gegen 16:15 Uhr bemerkte der Hausbesitzer in der Frankenstraße Rauch aus seiner Garage und versuchte gemeinsam mit einem Nachbarn, das Feuer selbst zu löschen. Dabei zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand durch einen technischen Defekt an einem Akkugerät ausgelöst. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

A81/Ahorn: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Ein Sekundenschlaf könnte die Ursache eines Verkehrsunfalls am späten Samstagabend auf der Autobahn 81 bei Ahorn gewesen sein. Gegen 22:15 Uhr fuhr ein 43-jähriger Skoda-Fahrer auf Höhe des Streckenabschnitts zwischen Boxberg und Osterburken auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Durch den Aufprall wurde sein Fahrzeug schwer beschädigt und blieb auf der Fahrbahn stehen. Der Audi einer nachfolgenden Autofahrerin wurde durch ein herumliegendes Fahrzeugteil in Mitleidenschaft gezogen. Der Skoda-Fahrer und der 48-jährige Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 60.000 Euro. Die Fahrbahn war für etwa 30 Minuten voll gesperrt.

A81/Großrinderfeld: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Am Sonntagabend ereignete sich auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld ein Auffahrunfall mit mehreren Verletzten. Gegen 20:30 Uhr fuhr ein 57-jähriger Porsche-Fahrer auf der rechten Fahrspur mit hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Mercedes auf. Der Porsche-Fahrer sowie zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Tauberbischofsheim war wegen auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Der Verkehr konnte nach einer kurzzeitigen Vollsperrung einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell