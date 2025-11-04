Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Taschendiebstahl in Bückeburger Discounter - Polizei bittet um Zeugenhinweise
Bückeburg (ots)
(Gav) Am Montag, den 03.11.2025, gegen 10:45 Uhr, wurde einem 82-jährigen Mann aus Bückeburg während des Einkaufs im Aldi-Markt in der Straße "Kreuzbreite" die Geldbörse aus der rechten Jackentasche entwendet.
Die Geldbörse wurde später auf dem Parkplatz wieder aufgefunden. Bargeld fehlte jedoch.
Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg unter Telefon 05722/2894-0 entgegen.
