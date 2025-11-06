PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf Parkplatz eines Getränkemarktes: Polizei sucht Beteiligte

Neuenhaus (ots)

Am Samstag, 01.11.2025, kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Getränkemarktes an der Veldhausener Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin eines Mercedes, auf dem Parkplatz rückwärts auszuparken. Währenddessen wollte ein anderer Fahrzeugführer an ihr vorbeifahren. Daraufhin fuhr die Mercedes-Fahrerin vorwärts und beschädigte den Zaun des Marktes. Anschließend setzte sie zurück und kollidierte mit dem anderen Pkw. Beide Unfallbeteiligten einigten sich untereinander, jedoch wurde kein Personalienaustausch mit dem geschädigten Markt durchgeführt. Die Polizei sucht nun beide Unfallbeteiligten, um den erforderlichen Personalienaustausch mit dem Edeka-Markt zu ermöglichen. Zeugen, die Hinweise zu den Beteiligten oder den beteiligten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter Tel. 05943 / 9200 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

