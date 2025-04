POL-EU: Glück im Unglück bei Verkehrsunfall

Kall-Krekel (ots) - Über ein Fenster verschafften sich bislang Unbekannte in der Zeit von Donnerstagabend (20.15 Uhr) bis zum heutigen Freitagmorgen (3.06 Uhr) Zutritt zu einem Tankstellengebäude in der Ahrstraße. Es wurde eine nicht konkret bestimmbare Anzahl an Zigaretten entwendet. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte ...

mehr