Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Einbruch in Fahrradgeschäft
Papenburg (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Papenburg zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Von-Herz-Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Verkaufsräumen und entwendeten mehrere hochwertige Fahrräder. Der entstandene Schaden wird aktuell ermittelt. Die Polizei Papenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Von-Herz-Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04961 / 9260 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell