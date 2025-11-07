POL-EL: Papenburg - Einbruch in Fahrradgeschäft

Lingen (ots) - Am heutigen Donnerstagmorgen kam es gegen 08:29 Uhr auf der B213 bei Lingen in Fahrtrichtung Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann befuhr mit einem VW die B213 in Richtung Nordhorn. Dabei setzte der Fahrer zum Überholen einer Fahrzeugkolonne an. Am Anfang der Kolonne befand sich ein Lkw, geführt von einem 58-jährigen Fahrer. Während des Überholvorgangs näherte sich aus der ...

mehr