Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Drei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß auf der Straße "Elbergen"

Emsbüren (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es gegen 8:50 Uhr auf der Straße "Elbergen" in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 62-jährige Frau mit ihrem Ford B-Max in Richtung Emsbüren unterwegs. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve, in Höhe der Hausnummer 17, geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte sie zunächst einen VW Tiguan einer 71-jährigen Fahrerin, bevor es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes kam, der von einem 53-jährigen Mann geführt wurde. Dessen elfjährige Tochter befand sich mit im Fahrzeug.

Die Fahrerin des Ford sowie der Fahrer des Mercedes und dessen Tochter wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Tiguan-Fahrerin blieb unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 62-Jährige kurz vor dem Unfall versucht, ihre beschlagene Frontscheibe mit einem Schwamm zu reinigen und war dadurch abgelenkt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Betriebsstoffe liefen aus. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Straße vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell