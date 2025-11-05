PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Gebäudes - eine Person schwerverletzt

Ratzeburg (ots)

05.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 04.11.2025 - Lauenburg

Gestern Nachmittag, gegen 14.45 Uhr, brach in einem Anbaugebäude eines Einfamilienhauses in der Straße Mittelweg in Lauenburg ein Brand aus, der sich in der Folge über das gesamte Anbaugebäude ausdehnte.

Dank des schnelle Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Einfamilienhaus verhindert werden. Der zum Brandausbruchszeitpunkt anwesende 92-jährige Bewohner wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

