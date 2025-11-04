Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Sanitär- und Heizungsfirma beschäftigt die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

04.11.2025 | Kreis Stormarn | 03.11.2025 - Badendorf

Gestern Morgen, gegen 02.25 Uhr, sind unbekannte Täter in den Bürotrakt einer Sanitär- und Heizungsfirma in der Straße Wendrade in Badendorf eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Eingangstür und durchsuchten anschließend die Büroräumlichkeiten nach Wertgegenständen. Dort entwendeten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Nach bisherigen Erkenntnissen erfolgte dann aber kein Zutritt in die Lagerhalle der Firma.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben könne, melde sich unter der Telefonnummer 04531/501-0 oder per Email an BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell