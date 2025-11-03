POL-RZ: Gestürzter Kradfahrer verletzt sich schwer
Ratzeburg (ots)
03.11.2025 | Kreis Stormarn | 02.11.2025 - Lütjensee
Gesten Mittag, gegen 12.10 Uhr, stürzte aus noch ungeklärter Ursache ein 49-jähriger Kradfahrer in Lütjensee beim Auffahren auf die B404 in Fahrtrichtung Kiel. Der aus dem Kreis Schleswig-Flensburg kommende Harley-Davidsonfahrer verletzte sich dabei schwer und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.
