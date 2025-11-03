PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen zur Brandursache in der Bertha-von-Suttner-Schule in Geesthacht auf

Ratzeburg (ots)

03.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 02.11.2025 - Geesthacht

Am Sonntagmorgen (02.11.2025) rückten zahlreiche Einsatzkräfte zu einem Einsatz in den Drösselbuschberg an der Bertha-von-Suttner-Schule aus.

Gegen 05.40 Uhr alarmierten Anwohner die Rettungsleitstelle da sie diverse Knallgeräusche in der Umgebung wahrnahmen, auch Brandgeruch lag in der Luft. Die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stellten schnell vor Ort einen Brand im Anbautrakt der Schule fest. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht sowie ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile der Schule verhindert werden.

Verletzt wurde niemand.

Ersten Angaben nach entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Die Geesthachter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zu der Brandentstehung können derzeit noch nicht gemacht werden. Unabhängig vom derzeitigen Ermittlungsstand sucht die Polizei Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Brand am Sonntagmorgen machen? Hinweise dazu nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04152/8003-0 oder per Email unter Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 08:41

    POL-RZ: Tageswohnungseinbruch -Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 30.10.2025 | Kreis Stormarn | 29.10.2025 - Bargteheide Einbrecher verschafften sich am Mittwoch (29.10.2025) zwischen 10.15 Uhr und 18.45 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Schubertstraße in Bargteheide. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Unbekannten über ein Balkonfenster im Obergeschoss ins Haus ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 11:12

    POL-RZ: Kriminalpolizei bittet um Hinweise nach Einbrüchen in Wohnhäuser

    Ratzeburg (ots) - 29.10.2025 | Kreis Stormarn | 28.10.2025 - Jersbek / Bargteheide Gestern (28.10.2025), im Laufe des Tages ist es in der Dorfstraße in Jersbek zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus. Ob die Einbrecher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren