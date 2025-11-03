Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen zur Brandursache in der Bertha-von-Suttner-Schule in Geesthacht auf

Ratzeburg (ots)

03.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 02.11.2025 - Geesthacht

Am Sonntagmorgen (02.11.2025) rückten zahlreiche Einsatzkräfte zu einem Einsatz in den Drösselbuschberg an der Bertha-von-Suttner-Schule aus.

Gegen 05.40 Uhr alarmierten Anwohner die Rettungsleitstelle da sie diverse Knallgeräusche in der Umgebung wahrnahmen, auch Brandgeruch lag in der Luft. Die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stellten schnell vor Ort einen Brand im Anbautrakt der Schule fest. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht sowie ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile der Schule verhindert werden.

Verletzt wurde niemand.

Ersten Angaben nach entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Die Geesthachter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zu der Brandentstehung können derzeit noch nicht gemacht werden. Unabhängig vom derzeitigen Ermittlungsstand sucht die Polizei Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Brand am Sonntagmorgen machen? Hinweise dazu nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04152/8003-0 oder per Email unter Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell