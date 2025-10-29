PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RZ: Kriminalpolizei bittet um Hinweise nach Einbrüchen in Wohnhäuser

Ratzeburg (ots)

29.10.2025 | Kreis Stormarn | 28.10.2025 - Jersbek / Bargteheide

Gestern (28.10.2025), im Laufe des Tages ist es in der Dorfstraße in Jersbek zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus. Ob die Einbrecher Wertgegenstände entwendeten, ist bisher nicht bekannt.

Auch in Bargteheide, in der Lindenstraße ist es gestern zu einer Einbruchstat gekommen. Ein aufmerksam Anwohner nahm in der Dunkelheit, gegen 20.45 Uhr, wechselnden Lichtschein in einem Einfamilienhaus wahr. Offensichtlich davon aufgeschreckt ergriff der Täter unerkannt die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen gelangte er auch hier über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten des Hauses. Angaben zur Art und Höhe des Stehlguts können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen zu die beiden Einbruchstaten aufgenommen und sucht Zeugen, die jeweils in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

