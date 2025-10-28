Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrecher nutzen Leiter zum Einstieg - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

28.10.2025 | Kreis Stormarn | 26.-27.10 2025 - Reinbek

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntag (26.10.2025), 17.00 Uhr auf Montag (27.10.2025) 00.00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Glinder Weg in Reinbek ein. Dazu nutzen sie eine auf dem Grundstück gelagerte Leiter, um so an ein Fenster im Obergeschoss zu gelangen, welches sie gewaltsam öffneten.

Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Angaben zur Art und Höhe des Stehlguts können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei Reinbek suchen nun nach Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, melde sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email an Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de

Ihre Polizei rät:

Frei zugängliche Gartenutensilien können den ungebetenen Gästen in die Karten spielen. Durch eine Leiter, Harke oder Schaufel an ihrem Haus, liefern Sie den Einbrechern möglicherweise ein Tatwerkzeug. Schließen Sie daher all ihre Gerätschaften weg, sodass kein Unbefugter sie zum Einstieg oder Aufbrechen nutzen kann.

