Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Die dunkle Jahreszeit beginnt - machen Sie es Einbrechern nicht zu leicht!!!

Ratzeburg (ots)

21. Oktober 2025 | Polizeidirektion Ratzeburg

Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit und der Umstellung der Uhren kann es vermehrt zu Einbrüchen kommen. Daher werden morgen (22. Oktober 2025) zwischen 15 und 18 Uhr Beamte der Präventionsstelle der Polizeidirektion Ratzeburg im Bereich Ahrensburg und Großhansdorf unterwegs sein. Die Polizeibeamten schauen sich in Wohngebieten um und werden die Anwohner in persönlichen Gesprächen oder mit Hinweiszetteln auf Schwachstellen an den Häusern/ Wohnungen aufmerksam machen.

Achten Sie auf Ihr Eigentum! Hier einige Hinweise: Verwenden Sie gute/ robuste Schlösser und gegebenenfalls Zusatzsicherungen. Informieren Sie Ihre Nachbarn über Abwesenheiten, damit diese auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge achten. Lassen Sie Wertgegenstände nicht offensichtlich liegen. Schließen Sie Fenster, Türen und Rollläden komplett. Auch ein Fenster im Obergeschoss auf Kipp nutzen Einbrecher, um in Ihr Haus zu kommen. Lassen Sie keine Aufstiegshilfen, wie Leitern, Mülltonnen und ähnliches ungesichert und für jedermann erreichbar liegen bzw. stehen.

Weitere nützliche Tipps zum Einbruchsschutz finden Sie unter: www.k-einbruch.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

