PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gemeinsame Medien- Information Gefährliche Körperverletzung in Stapelfeld

Ratzeburg (ots)

20. Oktober 2025 | Kreis Stormarn | 17.10.2025 - Stapelfeld

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am Freitagnachmittag soll es zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Reinbeker Straße in Stapelfeld gekommen sei.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein 35- jähriger ghanaischer Staatsangehöriger aus Wuppertal seine Tochter gegen 14:20 Uhr aus der Kindertagesstätte abgeholt haben. Plötzlich soll er seine einjährige Tochter auf die Straße geworfen haben. Die Fahrerin eines herannahenden PKW konnte noch rechtzeitig stoppen. Das Mädchen wurde durch Zeugen und die Fahrerin des Fahrzeuges in die Kindertagesstätte gebracht. Dort wurde ein Alarmprogramm gefahren und die Mutter des Kindes informiert. Anschließend wurde das Kind leicht verletzt mit ihrer Mutter durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 35- jährige Vater befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde durch Polizeibeamte in Gewahrsam genommen.

Am Samstag wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck beim Amtsgericht Lübeck vorgeführt. Die Richterin ordnete die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 13:11

    POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 207

    Ratzeburg (ots) - 20. Oktober 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 20.10.2025 - Einhaus/ B 207 Heute Morgen kam es auf der Bundesstraße 207 kurz vor Einhaus zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Gegen 08:20h befuhr der 35- jähriger Mann mit einem PKW Honda aus Ratzeburg die B 207 aus Richtung Lübeck kommend. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 13:09

    POL-RZ: Hyundai Tucson entwendet - Kriminalpolizei bittet um Hinweise!

    Ratzeburg (ots) - 15.10.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 13.-14.10.2025 - Dassendorf In der Nacht von Montag (13.10.2025) auf Dienstag (14.10.2025) wurde in Dassendorf ein Hyundai Tucson von einem Privatgrundstück gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. Montagabend, gegen 19.00 Uhr stellte der Benutzer den weißen Hyundai Tucson in einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren