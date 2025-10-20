Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gemeinsame Medien- Information Gefährliche Körperverletzung in Stapelfeld

Ratzeburg (ots)

20. Oktober 2025 | Kreis Stormarn | 17.10.2025 - Stapelfeld

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am Freitagnachmittag soll es zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Reinbeker Straße in Stapelfeld gekommen sei.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein 35- jähriger ghanaischer Staatsangehöriger aus Wuppertal seine Tochter gegen 14:20 Uhr aus der Kindertagesstätte abgeholt haben. Plötzlich soll er seine einjährige Tochter auf die Straße geworfen haben. Die Fahrerin eines herannahenden PKW konnte noch rechtzeitig stoppen. Das Mädchen wurde durch Zeugen und die Fahrerin des Fahrzeuges in die Kindertagesstätte gebracht. Dort wurde ein Alarmprogramm gefahren und die Mutter des Kindes informiert. Anschließend wurde das Kind leicht verletzt mit ihrer Mutter durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 35- jährige Vater befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde durch Polizeibeamte in Gewahrsam genommen.

Am Samstag wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck beim Amtsgericht Lübeck vorgeführt. Die Richterin ordnete die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

