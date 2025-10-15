PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RZ: Hyundai Tucson entwendet - Kriminalpolizei bittet um Hinweise!

Ratzeburg (ots)

15.10.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 13.-14.10.2025 - Dassendorf

In der Nacht von Montag (13.10.2025) auf Dienstag (14.10.2025) wurde in Dassendorf ein Hyundai Tucson von einem Privatgrundstück gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Montagabend, gegen 19.00 Uhr stellte der Benutzer den weißen Hyundai Tucson in einem Carport im Sperberweg ab und bemerkte am nächsten Morgen, gegen 08.30 Uhr den Diebstahl dieses Fahrzeuges.

Wie der weißen SUV mit RZ-Kennzeichen entwendet werden konnte, ist nun Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Das Fahrzeug hat einen geschätzten Wert von ca. 48.000 Euro.

Wer Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Email Ratzeburg.KPSt@Polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

