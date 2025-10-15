PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RZ: Sachbeschädigung an Mülltonnen und -Container durch Brandlegung - Zeugenhinweise erbeten!

Ratzeburg (ots)

15.10.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 15.10.2025 - Wentorf bei HH

Heute Morgen gegen 02.00 Uhr setzten bislang Unbekannte Mülltonnen in der Straße "Südring" in Wentorf bei Hamburg in Brand. Das Feuer griff auf eine dahinterstehende Hecke über. Die Feuerwehr löschte die Flammen konnte aber nicht mehr verhindern, dass drei Mülltonnen sowie drei Müllcontainer stark beschädigt und eine Pflanzenhecke zerstört wurden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Reinbeker Kriminalpolizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben könne, melde sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de.

