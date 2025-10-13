PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RZ: 52-Jähriger baut betrunken einen Unfall und haut ab

Ratzeburg (ots)

13.10.2025 | Kreis Stormarn | 12.10.2025 - Reinbek

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagnachmittag einen Unfall in der Möllner Landstraße in Reinbek gebaut und ist anschließend davon gefahren.

Eine 35-jährige Reinbekerin war gegen 15.00 Uhr mit ihrem Audi A 4 auf der Möllner Landstraße in Reinbek unterwegs in Fahrtrichtung Glinde. An der Einmündung Heideweg zeigte die dortige Lichtzeichenanlage Rotlicht, so dass die Audifahrerin anhielt. Der Fahrer des ihr nachfolgende Pkw, ebenfalls ein Audi A4, erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr direkt auf.

Anschließend setzte er sein Fahrzeug zurück, stieg zunächst aus und sah nach der Reinbekerin ohne jeglichen Wortwechsel. Sogleich stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Glinde davon.

Die alarmierten Einsatzkräfte kümmerten sich zunächst um die zum Glück unverletzte Reinbekerin und fahndeten nach dem Unfallbeteiligten. Dieser konnte noch in der Möllner Landstraße am Zubringer zur K80 ausfindig gemacht werden. Der 52-jährige Pole wurde angehalten und kontrolliert. Dabei nahmen die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch wahr, was ein freiwilliger Test dann bestätigte - knapp 2 Promille.

So musste sich der Mann einer Blutprobenentnahme stellen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort strafrechtlich ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

