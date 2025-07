POL-SU: Einbruch in Rohbau - Tatverdächtiger gestellt

Sankt Augustin / Siegburg (ots) - Am Mittwoch (23. Juli) kam es gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Pleistalstraße in Sankt Augustin-Birlinghoven zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 89-jährigen Seniorin. Die Geschädigte hatte gerade in ihrem Pkw Platz genommen, als ein unbekannter Mann an die Fensterscheibe klopfte und auf ...

mehr