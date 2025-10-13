PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchte Sprengung zweier Zigarettenautomaten in Schwarzenbek - Hinweise erbeten!

Ratzeburg (ots)

13.10.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.10.2025 - Schwarzenbek

Unbekannte Täter versuchten am vergangenen Freitag (10.10.2025), zwei Zigarettenautomaten in der Berliner Straße mittels sogenannter "Polen-Böller" zu sprengen. Der Versuch scheiterte, die Täter flüchteten ohne Beute.

Zwischen 22.00 und 23.00 Uhr vernahmen Anwohner Knallgeräusche. Schnell wurde klar, dass man versucht hatte, die beiden vorhandenen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Diese hielten der Sprengung jedoch stand, sodass weder Bargeld noch Zigaretten entwendet wurden. Dennoch hat die Sprengkraft die Automaten erheblich deformiert und beschädigt, wodurch ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden ist.

Die Schwarzenbeker Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die am Freitagabend, zwischen 22.00 und 23:00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Berliner Straße in Schwarzenbek gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04151/8894-0 zu melden. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

