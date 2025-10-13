Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei nimmt Autodieb nach Verfolgungsfahrt fest

Tatverdächtiger nun in Haft

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

13.10.2025 | Kreis Stormarn | 10.10.2025 - Rethwisch / Klein Schenkenberg

Freitagnachmittag soll es in Rethwisch (Kreis Stormarn) zu einem räuberischen Diebstahl eines Autos gekommen sein. Der flüchtige Tatverdächtige wurde nach einer Verfolgungsfahrt durch die Polizei festgenommen und befindet sich mittlerweile in Haft.

Am 10.10.2025 gegen 13:30 Uhr soll ein 35-jähriger polnischer Staatsbürger durch eine offenstehende Tür in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Rethwisch eingedrungen sein. Der Mann habe den Autoschlüssel für den auf dem Grundstück geparkten Audi Q5 entwendet, sei eingestiegen und startete den Motor. Die 49-jährige Bewohnerin des Hauses, welche erst kurz zuvor nach Hause gekommen war, soll den fremden Mann bemerkt haben. Ihr sei es gelungen, ihm den Schlüssel aus der Hand zu nehmen. Daraufhin habe der Mann sie geschlagen und weggestoßen. Dabei wurde die 49-Jährige leicht verletzt. Nun soll der Mann mit dem Auto, welches über ein Keyless Go-System verfügte, über die B208 in Richtung Ratzeburg davongefahren sein.

Die alarmierten Polizeikräfte fahndeten mit Nachdruck nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Dazu waren mehrere Streifenwagen im Einsatz.

In der Ortslage Kastorf Bahnhof sperrte ein Streifenwagen die Fahrbahn. Als er die Absperrung wahrnahm, soll der Tatverdächtige auf einem Privatgelände gewendet und nun die B208 in Fahrtrichtung Bad Oldesloe befahren haben. Beim Verlassen des Grundstücks soll er einen anderen Streifenwagen gerammt haben, welcher zwischenzeitlich eingetroffen war und die Zufahrt blockierte. Auf der recht kurvigen Fluchtstrecke soll der Mann zahlreiche Verkehrsverstöße begangen haben. In der Ortschaft Ahrensfelde bog er nach rechts in Richtung Klein Wesenberg ab. Die Beamten schafften es gerade noch rechtzeitig auf Höhe der Ortslage Trenthorst, einen sogenannten Stop Stick auf der Fahrbahn zu platzieren. Der Tatverdächtige soll versucht haben, diesem auszuweichen, fuhr aber mit einem Rad dennoch darüber. Der Stop Stick entfaltete seine Wirkung und der Reifen verlor Luft. Trotzdem soll der Tatverdächtige in Richtung Klein Schenkenberg weitergefahren sein. Wenig später kam der Audi jedoch kurz vor Klein Schenkenberg von der Fahrbahn ab und verunfallte im Straßengraben. Der Tatverdächtige soll anschließend das Fahrzeug verlassen und seine Flucht zu Fuß fortgesetzt haben.

Die aufmerksamen Einsatzkräfte waren ihm aber dicht auf den Fersen und konnten gerade noch rechtzeitig beobachten, wie er auf ein Privatgrundstück in Klein Schenkenberg gelaufen sein soll. Dort soll er sich in einem Stallgebäude versteckt haben. Die Beamten umstellten das Grundstück und nahmen den Mann schließlich fest.

Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten auch fest, dass der Tatverdächtige mit einem PKW der Marke VW nach Rethwisch gekommen sei, welcher zuvor im Landkreis Nordwestmecklenburg entwendet worden sein soll.

Die Ermittlungen dauern an. Bereits am Samstag wurde der 35-jährige Pole einem Richter vorgeführt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell