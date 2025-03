Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unfallflucht nach Beschädigung eines Buswartehäuschens

Pforzheim (ots)

An derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein PKW am Samstag in der Zeit von 02:00 Uhr bis 04:37 Uhr die Goethestraße in Richtung Bahnhofstraße. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Wartehäuschen an der Bushaltestelle. An diesem entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 EUR. Der Verursacher entfernte sich anschließend in Richtung Enzberg, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Aufgefundene Fahrzeugteile lassen darauf schließen, dass es sich bei dem PKW des Flüchtigen um einen schwarzen Audi A6 Kombi handelt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Ingo König

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell