Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei kontrolliert das Waffen- und Messerverbot auf der Regionalstrecke Hamburg Hauptbahnhof bis Lübeck und zurück

Ratzeburg (ots)

16.10.2025 | Kreis Stormarn | 15.10.2025 - Bad Oldesloe

Gestern Nachmittag, zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr kontrollierten sieben Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Oldesloe mit Unterstützung der Bundespolizeiinspektion Kiel die Einhaltung zum Verbot des Führens von Waffen und Messern in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs. Dabei nahmen sie insbesondere die Regionalbahn von Lübeck nach Hamburg ins Visier und überprüften so ca. 280 Personen.

Während dieser Zeit wurden zehn Messer sichergestellt, welche die jeweiligen Fahrgäste zugriffsbereit mitführten. Die Polizei leitete entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Unter den kontrollierten Reisenden waren aber auch fünf Personen, die berechtigterweise Waffen- bzw. Messer mitführen durften. Dies ist aus beruflichen Gründen oder zur Brauchtumspflege, zur Jagd oder zur Ausübung ihres Sports möglich, und ausschließlich, wenn diese nicht griffbereit mitgeführt werden.

Der Großteil der kontrollierten Bürger zeigte Verständnis für die Maßnahmen.

Die Polizei wird auch zukünftig auf Grundlage der "Landesverordnung über das Führen von Messern und Waffen in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs" aktiv weitere Kontrollen durchführen und appelliert: Messer und andere Waffen haben in Bus und Bahn nichts zu suchen!

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell