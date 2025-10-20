Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 207

Ratzeburg (ots)

20. Oktober 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 20.10.2025 - Einhaus/ B 207

Heute Morgen kam es auf der Bundesstraße 207 kurz vor Einhaus zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Gegen 08:20h befuhr der 35- jähriger Mann mit einem PKW Honda aus Ratzeburg die B 207 aus Richtung Lübeck kommend. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Fahrzeug. Dieser verstarb noch an der Unfallstelle. Ersthelfer wurden durch Seelsorger betreut.

Die B 207 musste bis 11:00 Uhr für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen teilweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell