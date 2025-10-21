Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn

Ratzeburg (ots)

21. Oktober 2025 | Kreis Stormarn | 19.10.2025 - BAB1 / Wesenberg

Vorgestern Abend (19. Oktober 2025) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 1 zwischen der Anschlussstelle Reinfeld und dem Kreuz Lübeck in Fahrtrichtung Lübeck/ Fehmarn. Bei dem Unfall wurden mehrere Personen leicht verletzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 18:15 Uhr eine 44- jährige Hamburgerin mit einem VW Passat den linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn. Ungefähr zwei Kilometer hinter der Anschlussstelle Reinfeld wechselte direkt vor ihr ein dunkelroter PKW von dem mittleren auf den linken Fahrstreifen. Die Hamburgerin musste ausweichen und verlor hierbei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieser wurde gegen die Mittelleitplanke geschleudert und prallte anschließend in das Fahrzeugheck eines auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Mercedes. Durch die herumfliegenden Trümmerteile wurde ein VW Amarok beschädigt, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Die 44- jährige Hamburgerin und ihre 8- jährige Tochter sowie der 40- jährige Fahrer des Mercedes und sein 12- jähriger Sohn aus Lübeck wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 23.000 Euro geschätzt.

Der oder die Fahrerin des weinroten PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem weinroten PKW und seinem Fahrer/ seiner Fahrerin machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeiautobahnrevier Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/ 1706-0 oder per E-Mail: badoldesloe.pabr@polizei.landsh.de entgegen.

