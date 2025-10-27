PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in einen Supermarkt - Die Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

27.10.2025 | Kreis Stormarn | 26.10.2025 - Trittau

Am Sonntagmorgen (26.10.2025) brachen Unbekannte in einen Supermarkt in Trittau ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Zwischen 02.00 Uhr und 03.30 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam über den Haupteingang in den Vorraum des Supermarktes in der Großenseer Straße ein. Im Inneren begaben sie sich gezielt in den integrierten Lotto-Laden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten es die Diebe auf Tabakwaren abgesehen. Genaue Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.

Die ermittelnde Kriminalpolizei in Ahrensburg bittet um Zeugenhinweise. Wer im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, melde sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

