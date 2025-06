Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Fahrradgeschäft - Tatverdächtiger flüchtet auf E-Bike

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft am Wattenscheider Hellweg 82 in Bochum und bittet um Hinweise.

Ein Zeuge hatte am Mittwochmorgen, 11. Juni, gegen 4.15 Uhr beobachtet, wie ein Mann zunächst einen geparkten Pkw aufbrach und anschließend mit einem Stein die Schaufensterscheibe des Fahrradgeschäftes einschlug. Dann flüchtete er mit einem entwendeten E-Bike stadteinwärts. Der Zeuge alarmierte die Polizei.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,80 m groß - schlank - blond-braune Haare - dunkelrotes T-Shirt, graue Kapuzenjacke, schwarze Jacke, dunkle Jeans, helle Sneaker

Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell