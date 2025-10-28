Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

28.Oktober 2025 | Kreis Stormarn | 27.10.2025 - Ahrensburg

Durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentür verschafften sich unbekannte Einbrecher gestern, zwischen 08.00 Uhr und 19.00 Uhr, Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Rosenweg in Ahrensburg.

Auch vor der verschlossenen Wohnungstür im Obergeschoss machten sie nicht halt und drangen gewaltsam ein.

Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten beider Wohnungen nach Wertgegenständen. Zum aktuellen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur Art und Höhe des Stehlguts gemacht werden.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell