Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall in Ammersbek

Ratzeburg (ots)

28. Oktober 2025 | Kreis Stormarn | 28.10.2025 - Ammersbek

Heute Mittag (28.10.2025) kam es in Ammersbek zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhren gegen 12:15 Uhr ein 55-jähriger Deutscher aus Hamburg mit einer grauen Mercedes-Limousine und ein 38-jähriger Ammersbeker mit einem Renault Transporter die L225 aus Hoisbüttel kommend in Fahrtrichtung Bünningstedt.

Wenige hundert Meter vor dem Ortseingang Bünningstedt habe der Mercedes-Fahrer abgebremst und sei zunächst nach rechts auf eine Feldeinfahrt geschwenkt, um dann zu wenden. Der ihm nachfolgende Fahrer des Renault konnte einem Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In Folge das Aufpralls wurde der Mercedes in den Straßengraben geschleudert, wo er zum Stehen kam.

Der Hamburger wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr wird nicht angenommen. Der Fahrer des Renault blieb unverletzt, allerdings wurden seine zwei minderjährigen Mitfahrerinnen ebenfalls zur weiteren ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Die L225 zwischen Hoisbüttel und Bünningstedt wurde für die Dauer der Unfallaufnahme sowie für die Rettungs- sowie Bergungsmaßnahmen ca. eine Stunde voll gesperrt. Eingesetzt waren neben der Polizei die Freiwillige Feuerwehr Bünningstedt, vier Rettungswagen, zwei Notärzte und die organisatorische Leiterin des Rettungsdienstes Stormarn.

