Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tageswohnungseinbruch -Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

30.10.2025 | Kreis Stormarn | 29.10.2025 - Bargteheide

Einbrecher verschafften sich am Mittwoch (29.10.2025) zwischen 10.15 Uhr und 18.45 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Schubertstraße in Bargteheide.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Unbekannten über ein Balkonfenster im Obergeschoss ins Haus ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht habe, melde sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de.

