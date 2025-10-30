PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tageswohnungseinbruch -Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

30.10.2025 | Kreis Stormarn | 29.10.2025 - Bargteheide

Einbrecher verschafften sich am Mittwoch (29.10.2025) zwischen 10.15 Uhr und 18.45 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Schubertstraße in Bargteheide.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Unbekannten über ein Balkonfenster im Obergeschoss ins Haus ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht habe, melde sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 11:12

    POL-RZ: Kriminalpolizei bittet um Hinweise nach Einbrüchen in Wohnhäuser

    Ratzeburg (ots) - 29.10.2025 | Kreis Stormarn | 28.10.2025 - Jersbek / Bargteheide Gestern (28.10.2025), im Laufe des Tages ist es in der Dorfstraße in Jersbek zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus. Ob die Einbrecher ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 14:00

    POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall in Ammersbek

    Ratzeburg (ots) - 28. Oktober 2025 | Kreis Stormarn | 28.10.2025 - Ammersbek Heute Mittag (28.10.2025) kam es in Ammersbek zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhren gegen 12:15 Uhr ein 55-jähriger Deutscher aus Hamburg mit einer grauen Mercedes-Limousine und ein 38-jähriger Ammersbeker mit einem Renault Transporter die L225 aus Hoisbüttel kommend in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren