Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Firmentransporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

29.10.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 27.-28.10.2025 - Büchen /Siebeneichen

In der Nacht von Montag (27.10.2025) auf Dienstag (28.10.2025) haben Diebe in Büchen drei - sowie in Siebeneichen zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 17.00 Uhr und 09.00 Uhr.

Im Nüssenau Weg, in der Bahnhofstraße sowie im Liperiring in Büchen waren die Transporter verschlossen geparkt worden. Die zwei Firmenfahrzeuge in Siebeneichen waren zur Tatzeit im Büchener Weg abgestellt.

In allen Fällen manipulierten die Täter die Schlösser der Kleintransporter, um so in die Innenräume zu gelangen. Ziel der Unbekannten waren Werkzeuge und Maschinen. Die Höhe der entstandenen Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden.

Die ermittelnde Büchener Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus und sucht Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04155/4989-0 oder per Email unter Buechen.PSt@polizei.landsh.de entgegen.

