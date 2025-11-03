Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen für Einbruch in Ammersbek gesucht

Ratzeburg (ots)

03.11.2025 | Kreis Stormarn | 01.11.2025 - Ammersbek

Am vergangenen Samstag soll es in Ammersbek zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen sein.

Am 01.11.2025 habe eine Anwohnerin der Straße Beekloh gegen 13:00 Uhr ihr Haus verlassen. Als diese gegen 18:00 Uhr wieder heimgekehrt sein soll, habe die Frau eine erschreckende Entdeckung gemacht: Unbekannte sollen sich während ihrer Abwesenheit gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft haben. Die genaue Höhe des Stehl- und Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für den Vorfall. Wer hat am Samstag in den Nachmittagsstunden im Bereich Beekloh und den umliegenden Straßen Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell