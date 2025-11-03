Polizeidirektion Ratzeburg

31.10.2025 - Bargteheide

Vergangenen Freitag soll es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in eine Tankstelle in Bargteheide gekommen sein. Die unbekannten Tatverdächtigen sollen hauptsächlich Tabakwaren entwendet haben und konnten unerkannt entkommen, noch bevor die Polizei eintraf.

Am 31.10.2025 zwischen ca. 03:00 und 04:00 Uhr sollen sich Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Tankstelle in der Straße Am Redder in Bargteheide verschafft haben. Der Tatzeitraum lag außerhalb der Öffnungszeiten. Entwendet hätten die Tatverdächtigen vor allem Tabakwaren. Die Höhe des Stehl- und Sachschadens kann aktuell noch nicht genau beziffert werden. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die alarmierten Einsatzkräfte die flüchtigen Tatverdächtigen nicht feststellen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nun Zeugen für den Einbruch. Wer hat im besagten Zeitraum im Nahbereich verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

