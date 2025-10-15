PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FL: Stapel: Drei Verkehrsunfälle im Baustellenbereich der B202

Stapel (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 15.10.2025, gegen 06:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 202 in Höhe der Gemeinde Stapel zu einem Verkehrsunfall im Bereich der dortigen Baustelle, bei dem eine Person verletzt wurde. Im Anschluss verunfallte ein Feuerwehrfahrzeug, das bei der Rettung des verunfallten Fahrers unterstützte.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 44-jähriger Skoda-Fahrer die B202 von Stapel kommend in Richtung Seeth. Er missachtete dabei das am Beginn der Baustelle aufgestellte Verkehrszeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) und fuhr in den Baustellenbereich. Kurz darauf kollidierte er mit einem unbeleuchteten und ungesicherten Haufen Asphaltbruch, der auf der Fahrbahn abgelagert war. Das Fahrzeug überschlug sich infolgedessen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus in Husum gebracht.

Ein an der Unfallstelle eingesetztes Feuerwehrfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Stapel verunfallte dann gegen 06:45 Uhr, als der Fahrer nach dem Einsatz ebenfalls einen auf der Straße abgelagerten Asphalthaufen übersah und mit diesem kollidierte. Das Feuerwehrfahrzeug kippte daraufhin auf die linke Seite. Durch den Unfall wurden mehrere Feuerwehrleute leicht verletzt.

Bereits in der vorangegangenen Nacht, am 14.10.2025 gegen 22:30 Uhr, war an gleicher Stelle ein Smart verunfallt. Der 37-jährige Fahrer war ebenfalls aus Stapel kommend in die Baustelle eingefahren und mit einem Asphalthaufen kollidiert. Auch sein Fahrzeug überschlug sich, der Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun, ob die verunfallten PKW-Fahrer trotz des Verbotszeichens eine Berechtigung hatten, den Bereich zu befahren und ob die Baustelle ausreichend abgesichert ist.

