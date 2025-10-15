Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bollingstedt: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A7 - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bollingstedt / A7 (ots)

Am Freitagabend, dem 10. Oktober 2025, ereignete sich gegen 21:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A7 in Fahrtrichtung Norden, auf Höhe der Gemeinde Bollingstedt. Dabei kam eine 54-jährige Frau aus Köln ums Leben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr die Frau auf dem Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Schleswig/Schuby und Tarp, in Höhe der Autobahnbrücke Buschgreenweg, aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Skoda auf. Dessen 60-jähriger Fahrer aus Dänemark konnte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen bringen.

Der VW Polo indes geriet durch den Aufprall ins Schleudern und kam quer zur Fahrtrichtung auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen. Ein nachfolgender LKW, gefahren von einem 69-jährigen Mann aus dem Kreis Plön, prallte in der Folge frontal in die Beifahrerseite des Polos.

Ersthelfer begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen, jedoch verstarb die 54-Jährige noch an der Unfallstelle.

Zum Zeitpunkt des Unfalls fand auf der dortigen Autobahnbrücke eine angemeldete und genehmigte Versammlung statt. Ob ein Zusammenhang zwischen dieser Versammlung und dem Unfallgeschehen besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen.

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die insbesondere Angaben zum Hergang des Verkehrsunfalls machen können. Diese werden gebeten sich beim Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Schleswig unter 04621-94520 zu melden.

Weitere Angaben zum Sachverhalt können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell