Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Land Cruiser entwendet - Kriminalpolizei bittet um Hinweise!

Ratzeburg (ots)

03.11.2025 | Kreis Stormarn | 02.-03.11.2025 - Oststeinbek

In Laufe der letzten Nacht wurde in Oststeinbek ein Toyota Land Cruiser von einem Privatgrundstück gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Sonntagabend, gegen 18.00 Uhr stellte der Eigentümer den schwarzen Land Cruiser in der Straße Lägerfeld ab und bemerkte heute morgen gegen 07.20 Uhr den Diebstahl seines Fahrzeuges.

Wie der Toyota mit OD-Kennzeichen entwendet werden konnte, ist nun Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Das Fahrzeug hat einen geschätzten Wert von ca. 70.000 Euro.

Wer Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Email Ratzeburg.KPSt@Polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell