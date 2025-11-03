PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Serie von Pkw-Aufbrüchen in Oststeinbek

Ratzeburg (ots)

03.11.2025 | Kreis Stormarn | 01.11. - 02.11.2025 - Oststeinbek

Am vergangenen Wochenende wurden auf dem Gelände einer Ausrüsterfirma für Sonderfahrzeuge in Oststeinbek gleich 11 Pkw gewaltsam aufgebrochen.

Die noch nicht zugelassenen Fahrzeuge standen auf dem Gelände in der Straße Bergstücken. In allen Fällen wurden jeweils eine Fensterscheibe der Fahrzeuge zerschlagen. Entwendet wurden neben den Multifunktionsgeräten auch Tachoeinheiten. Zum Teil wurden an den Mercedes-Fahrzeugen auch die Scheinwerfer ausgebaut.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Bergstücken wahrgenommen habe, melde sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email an Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

