POL-RZ: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Ratzeburg (ots)

04.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 02.-03.11.2025 - Börnsen

Von Sonntag (02.11.2025) 11.10 Uhr bis Montag (03.11.2025) 04.45 Uhr wollten Unbekannte in eine Bäckerei in Börnsen, in der Lauenburger Landstraße einbrechen, indem sie versuchten, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Ohne Erfolg - die Tür hielt stand und die Einbrecher gelangten nicht hinein.

Wer sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen kann melde sich unter der Telefonnummer 04152/8003-0 bei der ermittelnden Kriminalpolizei Geesthacht oder auch per Email unter Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de.

