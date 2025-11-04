POL-RZ: Versuchter Einbruch in Bäckerei
Ratzeburg (ots)
04.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 02.-03.11.2025 - Börnsen
Von Sonntag (02.11.2025) 11.10 Uhr bis Montag (03.11.2025) 04.45 Uhr wollten Unbekannte in eine Bäckerei in Börnsen, in der Lauenburger Landstraße einbrechen, indem sie versuchten, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Ohne Erfolg - die Tür hielt stand und die Einbrecher gelangten nicht hinein.
Wer sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen kann melde sich unter der Telefonnummer 04152/8003-0 bei der ermittelnden Kriminalpolizei Geesthacht oder auch per Email unter Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de.
