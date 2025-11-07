Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Drei Personen bei Brand verletzt

Lathen (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es gegen 1.14 Uhr in einer Doppelhaushälfte an der Straße Eschring in Lathen zu einem Küchenbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die Abluft eines Kühlschranks Haushaltsmüll in Brand gesetzt haben, wodurch die Küche im Erdgeschoss Feuer fing. Ein Bewohner bemerkte den Brand infolge eines Stromausfalls und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Drei der vier anwesenden Bewohner erlitten eine Rauchgasintoxikation, zwei von ihnen wurden vorsorglich in das Krankenhaus Sögel gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell