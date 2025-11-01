Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Verkehrsunfallflucht Rathausstraße

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Freitag, 31.10.2025, in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 17:00 Uhr kam es in der Rathausstraße Nähe ZOB in Schönenberg-Kübelberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannter Verursacher streifte dabei den Pkw der Geschädigten, welcher am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellt war. Neben dem entstandenen Streifschaden wurde auch der vordere linke Reifen am geparkten Hyundai beschädigt, Plattfuß. Die POLIZEI Schönenberg-Kübelberg sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, Telefon: 0631-369-14799 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de. |pikus WSD

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell