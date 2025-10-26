Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Schlägerei auf der Kerwe in Hüffler - Zeugen gesucht

Hüffler (Kreis Kusel) (ots)

Gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen kam es auf der Kerwe in Hüffler zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei Besucher der Veranstaltung, ein 26-jähriger und ein 29-jähriger Mann, mit einer vierköpfigen Personengruppe in Streit. Im weiteren Verlauf sollen die vier unbekannten Täter die beiden Männer geschlagen haben, wobei die Geschädigten leichte Verletzungen davontrugen.

Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei Kusel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, sich bei der Polizei zu melden.|li

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell