PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Schlägerei auf der Kerwe in Hüffler - Zeugen gesucht

Hüffler (Kreis Kusel) (ots)

Gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen kam es auf der Kerwe in Hüffler zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei Besucher der Veranstaltung, ein 26-jähriger und ein 29-jähriger Mann, mit einer vierköpfigen Personengruppe in Streit. Im weiteren Verlauf sollen die vier unbekannten Täter die beiden Männer geschlagen haben, wobei die Geschädigten leichte Verletzungen davontrugen.

Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei Kusel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, sich bei der Polizei zu melden.|li

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 13:06

    POL-PIKUS: Verkehrsrowdy

    Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots) - Ein Fahrzeug der oberen Mittelklasse fällt unangenehm im Straßenverkehr auf. Am Mittwoch, 08.10.2025 gegen 20.00 Uhr wird das Fahrverhalten eines grauen Pkw Audi A 6 mit KL-Kennzeichen beanstandet. Demnach wurde das Fahrzeug auf der B 423 von Schönenberg-Kübelberg in Richtung Waldmohr bewegt und fuhr mehrfach abrupt vorausfahrenden Fahrzeugen dicht auf, so dass ein bewusstes Rammen be-fürchtet werden musste. Nach ersten ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 16:22

    POL-PIKUS: renitente junge Männer am Bahnhofsumfeld

    Kusel (ots) - Zwei junge, in Kusel untergebrachte Flüchtlinge konsumierten am gestrigen Spätnachmittag so viel Alkohol, dass sie mit ihrem Verhalten auffällig wurden. Versuche der Polizei die Spannung zu lösen und die Beiden verbal zur Heimkehr zu bewegen, schlugen fehl. Erst nach Androhung von Zwangsmaßnahmen machten sich die Männer auf den Weg. Kurze Zeit darauf meldeten Passanten, dass sich zwei Männer aggressiv ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren