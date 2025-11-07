Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Brand im Heizungsraum
Lingen (ots)
Am Donnerstagabend kam es gegen 18.57 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Straße Baccumer Berg in Lingen zu einem Brand im Heizungsraum. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt an der Heizungsanlage ursächlich für die Brandentwicklung gewesen sein. Der Bewohner bemerkte den Brand rechtzeitig und konnte die Feuerwehr Lingen alarmieren. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.
