Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brand im Heizungsraum

Lingen (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 18.57 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Straße Baccumer Berg in Lingen zu einem Brand im Heizungsraum. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt an der Heizungsanlage ursächlich für die Brandentwicklung gewesen sein. Der Bewohner bemerkte den Brand rechtzeitig und konnte die Feuerwehr Lingen alarmieren. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

