Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - VW beschädigt

Lathen (ots)

Am Mittwoch, den 30. Oktober, kam es zwischen 12:00 und 13:45 Uhr auf einem Parkplatz an der Großen Straße in Lathen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten grauen VW Arteon. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lathen unter der Telefonnummer 05933 / 924570 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell