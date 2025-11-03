Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Schwerer Verkehrsunfall, Auf Kattenvenner Straße

Ladbergen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen (03.11.) auf der Kattenvenner Straße gekommen. Ein 47-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Mann aus Meppen fuhr gegen 07.20 Uhr auf der Kattenvenner Straße in Richtung Kattenvenne. Er ist aus bislang unbekannter Ursache in Höhe der Hausnummer 95 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum am Fahrbahnrand kollidiert. Der schwer verletzte 47-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klink gefahren. Eine Fahrspur der Kattenvenner Straße war kurzfristig zum Zwecke der Unfallaufnahme gesperrt. Hierzu war ein Unfallaufnahmeteam im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

